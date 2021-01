Strandpaviljoenhouder: ‘Elke keer als ik de zee in loop, denk ik weer aan de vijf overleden surfers’

Als Hans van den Broek vanuit The Shore over het strand en de zee uitkijkt, waait er een stevige en gure decemberwind over het strand. De paviljoens langs de boulevard zijn gesloten. In The Shore staat het meubilair opgestapeld en zorgen infraroodverwarmers voor een aangename temperatuur. Voor het raam hangt nog een handjevol wetsuits, ten teken dat The Shore een echte uitvalsbasis is voor surfers. In de zomer wordt hier les gegeven aan jong en oud. Zeker afgelopen seizoen liep het storm.