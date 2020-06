Strandrobot raapt peuken op in Scheveningen: Gemeente Den Haag is eerste klant

Badgasten op het strand in Scheveningen moeten deze zomer niet gek opkijken als er een robot voorbijkomt. Het gaat dan om Project.BB, een uitvinding die op initiatief van twee Haagse ondernemers is gebouwd door studenten van de TU Delft. Deze robot is speciaal geprepareerd om achtergebleven sigarettenpeuken in het zand op te rapen.

Vandaag maken de ondernemers Martijn Lukaart en Edwin Bos bekend dat ze hun eerste klant hebben gevonden. In opdracht van de gemeente Den Haag gaat BB (afkorting van BeachBot) op experimentele basis aan de slag rondom de strandpaviljoens in Scheveningen. De robot stopt zodra deze bijvoorbeeld een sigaret met voldoende zekerheid herkent en verzamelt het afval vervolgens automatisch.

Waarom speciaal peuken? En niet bijvoorbeeld plastic of blik? Omdat, zo laten de eigenaren van BB weten, het een eeuwigheid duurt voordat peuken vergaan. Komen ze bij getijdenwisselingen in zee terecht, dan is één peuk genoeg om honderden liters water te vervuilen. Bovendien zitten er in de filters van sigaretten minuscule stukjes plastic, die vroeg of laat in ons voedselsysteem terechtkomen.

Volledig scherm De strandrobot. © PR-Foto

Wonderen

De robot kan al best veel, maar moet ook nog veel leren. Martijn Lukaart: ,,Als hij afval ziet en niet herkent, vraagt hij nadrukkelijk om hulp van mensen. Door die interactie wordt het detectiealgoritme steeds beter getraind. Verwacht niet meteen wonderen, de robot gaat in deze fase nog heel traag te werk en is nog verre van efficiënt.’’

Maar het is andersom ook de bedoeling dat mensen wat leren van BB, verduidelijkt Edwin Bos, zijn kompaan bij de Haagse startup: ,,De inzet van robotica is met name bedoeld om meer bewustzijn rond zwerfafval te creëren. Afval moet in de eerste plaats al helemaal niet op het strand komen en het is bizar hoe makkelijk mensen hun rotzooi achterlaten na een stranddag.’’