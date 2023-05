Strandrolstoel en openbare toiletten: deze hulpmiddelen helpen mindervaliden in Scheveningen en Kijkduin

Burgemees­ter Voorscho­ten ging in haar eentje terug naar plek treinonge­val: ‘Mijn manier van verwerken’

‘Eerst douchen’, dacht burgemeester Nadine Stemerdink nadat ze op 3 april het eerste telefoontje had gekregen van het grote treinongeval bij Voorschoten. Het was een van de praktische tips die ze kreeg bij een training in crisissituaties. ,,De belangrijkste les: rustig blijven en beslissingen nemen’’, blikt zij terug.