Strandrolstoelen toe aan vernieuwing: ‘Weer of geen weer, ze worden getest’

Hoe gaat het in zijn werk?

,,We verzamelen bij strandtent De Waterreus. Er zijn drie leveranciers die hun handel bij zich hebben. Mensen mogen alles uitproberen wat ze zien. Er is een aantal sterke mannen die mensen in de rolstoel ook naar het strand kunnen duwen, het water kunnen laten voelen. De deelnemers moeten tegelijkertijd ook lekker een strandbeleving hebben. Als ze terug zijn wordt een enquête afgenomen.‘’



Zijn de nieuwe stoelen hard nodig?

,,Ja, een aantal is oud en aan vervanging toe. Er zijn inmiddels ook nieuwe modellen en technieken. We vinden het een belangrijke voorziening voor deze stad. Als je in Den Haag bent geboren zit het strand in je hart en ziel.‘’



De weersverwachting is tot nu toe goed. Maar wat als het regent?

,,Daar worden op kantoor grappen over gemaakt. We hebben weleens eerder zoiets gedaan en tot nu toe zijn de weergoden ons niet goed gezind. Maar we gaan ervoor. Weer of geen weer, we staan er.‘’