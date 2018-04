Strandtent Blue Lagoon op Scheveningen afgebrand

De strandtent stond al ,,bijna volledig in brand", toen de brandweer arriveerde, laat een woordvoerster weten. Met veel eenheden heeft de brandweer het vuur onder controle gekregen. Het spuitwerk richtte zich vooral op de aangrenzende strandtenten. ,,We proberen te voorkomen dat het vuur overslaat,'' legt een woordvoerder van de brandweer uit. ,,Dat heeft nu onze prioriteit. De Blue Lagoon kan als verloren worden beschouwd.''



De brandweer wordt geholpen door de relatief gunstige windomstandigheden. Er staat nauwelijks wind, waardoor er geen sprake is van overspringende vonken. ,,De wind die er is, is aflandig. Dat betekent dat de rook de zee opwaait. De boulevard hoeft daardoor niet te worden afgesloten.''



De politie heeft in Scheveningen wel een deel van het strand afgezet. Rijkswaterstaat houdt de boel vanuit een boot in de gaten.



Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Blue Lagoon wordt 's nachts, net als andere strandtenten, bewaakt. Niemand is gewond geraakt. ,,Op het moment dat de brand uitbrak, was de bewaker gelukkig niet binnen aanwezig,'' zegt de brandweerwoordvoerder.