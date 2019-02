Strandtent Kijkduin vangt bot bij Raad van State

OM wilde 10 jaar cel voor Wendell G. voor doodslag, maar hij werd toch vrijgespro­ken

15:29 Hoewel er twee weken geleden 10 jaar cel tegen Wendell G. (56) werd geëist, is hij vandaag toch vrijgesproken. Er was volgens de rechtbank te weinig bewijs dat hij de 42-jarige Russische Olena in haar woning aan de Leyweg in Den Haag tot de dood aan toe had mishandeld.