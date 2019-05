Strandtenteigenaren tegen verplaatsen Vuurwerkfestival: 'Vuurwerk hoort bij vakantie'

Een tikkie bizar. Zo noemt strandtenteigenaar Tom van Angeren, eigenaar van strandtent Solbeach in Scheveningen, het plan om het immens populaire Internationale Vuurwerkfestival te verplaatsen naar september.



,,Als strandtenteigenaar baal ik hier onwijs van. Ze kunnen de drukte niet aan, zeggen ze. Sorry hoor, maar we hebben het hier over een kustplaats die jaarlijks bezocht wordt door zo'n 20 miljoen mensen, vergelijkbaar met de grote Europese badplaatsen. Denk dan eens wat groter, in plaats van een succesvol evenement op deze manier in te perken.‘’