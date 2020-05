Strandtenten hebben in Bloemendaal ‘gehuild’ om 20.000 euro-regeling: ‘Droevige steun’

Deze attracties gaan open (of zijn al te bezoeken)

11:56 De horeca in Den Haag mag vanaf 1 juni in beperkte vorm weer open. Terrassen krijgen de ruimte om weer bezoek te ontvangen. Maar naast de horeca zijn meer attracties en toeristische trekpleister al wekenlang gesloten én bezig om hun ruimte zo in te richten dat er voldaan wordt aan de coronamaatregelen. Een aantal zijn inmiddels in aangepaste vorm weer opengegaan.