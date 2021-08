Strandtenten luiden noodklok: ‘Laat paviljoen in de winter staan’

Haagse bezoeker­seco­no­mie lijdt miljoenen­ver­lies: ‘Veel banen staan op de tocht’

12 mei Het coronavirus deelt zware klappen uit aan de Haagse economie. Met name de bezoekerseconomie, die door de crisis volledig is stilgevallen, lijdt grote schade. Die loopt in de honderden miljoenen. Om de economie uit het slop te halen, heeft The Hague & Partners een plan opgesteld.