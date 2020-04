Strandtenten Scheveningen zijn ‘klaar om weer open te gaan’

Geen hulp na steen door de ruit bij dierentuin, dus dan maar een overval op een bruidswin­kel

14:56 ,,Waar is het geld? Ik schiet je door je nek.’’ Hagenaar Ted Borsboom (67) stond doodsangsten uit toen hij afgelopen januari in zijn Bruidspaleis aan de Rotterdamse Mauritsweg dacht overvallen te worden. De dader draaide zijn arm om de nek van de ondernemer, die ervan overtuigd was dat hem een vuurwapen in de nek gedrukt werd. Volgens verdachte Younes A.K. (32) uit Amsterdam lag dat ietsje anders. ,,Het was mij niet om geld te doen’’, sprak hij vanochtend in de rechtbank. ,,Ik wilde gepakt worden.’’