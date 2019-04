Strandtenten serveren geen plastic meer

Elf Haagse strandpaviljoens doen vanaf 1 mei het plastic in de ban. Op de terrassen krijgen bezoekers geen plastic rietjes meer en wordt drank geschonken in herbruikbare festivalbekers.

Behalve de rietjes en bekers serveert het personeel van de horecazaken ook geen koffiemelkcupjes of honingzakjes meer. Het gaat onder andere om strandpaviljoens Zanzibar, Buiten en Fonk. De eigenaren werken samen in een commissie die zich buigt over duurzaam ondernemerschap aan het strand.



Naar verwachting blijft het niet bij deze strandpaviljoens. Andere paviljoens worden na 1 mei door de elf uitgenodigd ook het plastic in de ban te doen. Nu al zijn er geïnteresseerde telefoontjes van andere strandtenthouders, vertelt Noortje Schrauwen van We Are Nature, een milieuclub die de horecaondernemers begeleidt.

Alternatieven

Volgens Schrauwen was voor de ondernemers de belangrijkste stap te zeggen ‘nu doen we het'. ,,Het belang om het plastic uit de zee te weren, zien ze wel. Ze werken aan het strand! De grootste klus is uit te zoeken welke alternatieven er zijn, en welke kosten dat met zich meebrengt. Als je dat in je eentje moet doen, is dat flink zoeken. Met zijn elven is het goed te doen.”

Niet elke wijziging brengt meteen hogere kosten met zich mee. Koffiemelkcupjes zijn te vervangen door weer ouderwetse flesjes op tafel te zetten. Plastic rietjes kunnen vervangen worden door rieten exemplaren. Wel duurder, maar waar nu nog bij elk drankje een rietje wordt geserveerd, kan dat ook selectiever worden gedaan. Ook wordt gedacht aan gezamenlijke inkoop, waardoor kosten lager uit kunnen vallen.

Klimaatpact