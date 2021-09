Strandtenten worstelen met personeelstekort, maar pakken de herfstvakantie nog mee: ‘Wel kleiner terras’

Video Buren met elkaar op de vuist om vuurwerk­bom­men op feestje: ‘Gister­avond was het niet normaal’

13 september Buren in de Kompasbuurt in Scheveningen zijn zaterdagavond met elkaar op de vuist gegaan nadat een feestje van een bewoner compleet uit de hand liep door het afsteken van vuurwerkbommen, die in de verre omtrek werden gehoord. De rust is een dag later in het wijkje weer weergekeerd.