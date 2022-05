Strandtenthouders Scheveningen woest over zoveelste afsluiting: ‘Andere badplaatsen lachen zich rot’

Strandcon­cer­ten, mooi maar niet voor iedereen: ‘Andere locaties zijn geschikter’

Bijna 50.000 feestgangers genoten afgelopen weekend volop van de muziek van Kensington, Danny Vera en andere artiesten bij een zonovergoten Live on the Beach. Toch is niet iedereen even blij met het gebruik van het strand als concertlocatie. ,,Waarom moet dit op het sportstrand’’, zegt Thomas Franse van surfschool The Shore, die drie dagen dicht was. ,,Andere locaties zijn daar toch geschikter voor.’’

