Strandtenthouders Zwarte Pad houden hart vast: ‘We zijn totaal niet bereikbaar, hoe lang duurt dit nog?!’

video Een dag na verwoesten­de brand op Schevenin­gen: ‘De Oase zal terugkeren’

15 februari Er is bijna niets meer van over. Oase Beachclub aan het Zwarte Pad in Scheveningen is na de verwoestende brand van gisteravond niet meer dan een paar zwartgeblakerde golfplaten en verbrand hout. Een dag later is de verslagenheid groot, maar de motivatie om weer een frisse start te maken, misschien nog wel groter.