Straten dadelijk alleen nog verlicht met ledverlichting: ‘Maar historisch deel krijgt wel warmer licht’

De openbare verlichting in Den Haag is nu goed voor 36 procent van het gemeentelijk elektriciteitsverbruik. De gemeente probeert daar al jaren verandering in te brengen door de huidige lampen te vervangen door ledlampen. Jaarlijks zijn dat er nu zo’n 2000. Het gemeentebestuur wil het tempo waarmee de bestaande energieverslindende lampen worden vervangen de komende tijd fors versnellen.