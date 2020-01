Straten in Transvaal en Schilderswijk bezaaid met afval: Grote zorgen over verval van ‘vergeten’ buurten

De ingang van Christiaanhof Ouderenzorg aan de De La Reyweg is ‘s ochtends weer eens geblokkeerd. Dit keer zijn het bankstellen, kastlades en een losgeschroefde voordeur die in de weg liggen. ,,Met een scootmobiel kom je hier niet doorheen”, beklaagt Hans Steenwijk zich. De 61-jarige bewoner van Transvaal klopt meerdere keren per week aan bij de gemeente over het afvalprobleem dat almaar erger lijkt te worden. Ook over deze laatste dumping krijgt hij geen goed nieuws. ,,Het zal er zeker nog drie dagen blijven liggen.”



Steenwijk weet wie de schuldigen zijn die de stoep voor zijn deur misbruiken. Daar maakte hij namelijk haarscherpe foto’s van. Voor de handhavers die hij tipte is dat niet genoeg. ,,Die moeten iemand iemand op heterdaad betrappen. Dat gebeurt nooit als ze geen rondes door deze wijk doen. Transvaal vinden ze te gevaarlijk. Als ze er al zijn, durven hier niemand aan te spreken.”