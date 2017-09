Straten L'dam-Voorburg vol afval

De VVD in Leidschendam-Voorburg, altijd al groot tegenstander van het nieuwe afvalbeleid, heeft nu een digitaal meldpunt geopend waarop bewoners hun klachten kunnen kenbaar maken, afval@thuisinleidschendamvoorburg.nl. Het grootste probleem is dat het nieuwe ophaalsysteem is ingegaan zonder dat voldoende ondergrondse containers zijn geplaatst. Dat proces is nog bezig.