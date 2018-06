Streep door plannen Migratiemuseum, tegenstanders sturen open brief

Gemeente compen­seert Hagenaren die tijdens oorlog in Jappenkamp verbleven

12:35 Mensen die in de Tweede Wereldoorlog een huis bezaten in Den Haag en in die periode gevangen zaten in een Jappenkamp in Nederlands-Indië, komen in aanmerking voor compensatie. De gemeente Den Haag heeft daarvoor sinds begin deze maand een regeling, die openstaat tot en met 31 mei 2019.