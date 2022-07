Streep door Toren C na ruzie met bouwer

Toren C moest naast Adagio en Bolero de derde toren worden bij cultuurpaleis Amare en zou uiteindelijk Cantate gaan heten. Hij moest verrijzen op de plek van het voormalig Nederlands Dans Theater. Afgelopen najaar bleek al dat er grote onenigheid was ontstaan tussen de gemeente en de bouwer over wat er in het gebouw moest komen. Wethouder Anne Mulder schreef in oktober het voornemen te hebben om de overeenkomst te laten ontbinden.