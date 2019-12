Streep door vreugdevuren: Geen vergunningen voor Scheveningen en Duindorp

'Die worst moet rechtop blijven staan'

16:11 Snert is hot. Volgens Lysan Pot (39) vooral in Den Haag. Er hebben zich voor haar event in de hofstad al 750 snerteters aangemeld. Op 8 december houden 36 andere steden ook een 'snertdag'. Allemaal door een initiatief van deze pr-dame van Klup, dé community voor 50-plussers.