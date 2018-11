Street art route: Kijken en ontdekken in de Haagse Binckhorst

In beeldNaargeestig zal het nooit meer zijn in de Binckhorst in Den Haag. Met levengrote muurschilderingen in alle kleuren van de regen-boog creëren straatartiesten er een Street Art Route. ,,Je blijft kijken!''

Onlangs werd de Street Art Route door de Binckhorst in Den Haag geopend. ,,Het voormalige bedrijventerrein is nu een gratis openluchtgalerie'', zeggen KoenHarmsma en Jelmer Noordeman lachend. ,,En je kunt het ook nog eens 24/7 bezoeken'', aldus de artiesten van het collectief Bier en Brood.



Ze maakten een huizenhoge zwart-witte muurschildering van een glas in een hand op een gebouw in de Fokkerhaven. ,,De schilderingen op de gebouwen, de betonnen omheiningen en de blinde muren zorgen voor optisch bedrog'', stellen de artiesten. ,,Dat nodigt uit om ernaar te kijken en te ontdekken.''

Volledig scherm Muurschildering ‘Een hand met glas’ op een van de muren van wine- en foodbar Glaswerk aan de Fokkerhaven. Maker: Bier en Brood. © Akbar Simonse

Edgy

Nadat Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer in New York een Street Art Route zag, leek hem dit perfect passen bij de Binckhorst. Zo'n edgy route hoort ook wel bij een grote stad als Den Haag, vond hij. Zijn vroegere collega wethouder Boudewijn Revis was meteen om. ,,Voorheen was het een bedrijventerrein waar je 's avonds snel overheen fietste'', zegt Revis. ,,Street Art past echt bij de Binckhorst. Het past bij de rauwe randjes die deze wijk nog altijd heeft. Rauwe randjes die we moeten koesteren.‘’



Hij is onder de indruk van het werk van de kunstenaars. ,,Ik sta er iedere keer weer versteld van hoe de artiesten gevoelens en emoties kunnen vangen in een schildering. Je blijft kijken!‘’



Leo Heusdens van The Hague Street Art werd gepolst en kreeg van de gemeente de opdracht om de Street Art Route te realiseren. Sinds drie jaar werkt hij aan een platform voor kunst in de openbare ruimte. ,,Street Art is volwassen geworden. Deze kunst geeft beton persoonlijkheid en wordt gemaakt door artiesten/kunstenaars die willen dat hun muurschilderingen worden gezien.''

Volledig scherm Gevelschildering op een bedrijvenverzamelpand aan de Binckhorstlaan 151, gemaakt door Darry Perier. © Akbar Simonse

Fietsen

Leo Heusdens raadt bezoekers van de kunstroute aan op de fiets te komen en vooral niet te snel door te rijden. ,,Het is een project in ontwikkeling. De kunstwerken liggen wat ver uit elkaar, maar de komende jaren gaat er nog veel gebeuren.‘’



The Hague Street Art werkt bijvoorbeeld samen met straatartiesten uit andere landen. Zoals de Spaanse Lily Brik die St. Barbara schilderde op de zijwand van een transformatorgebouw van Stedin aan de Wegastraat. Het is een afbeelding van een vrouw met een blauwe cape en een zwaard in haar handen. ,,Spectaculair en ja, je blijft ernaar kijken'', aldus Heusdens.



Bij de route hoort een gids met een kaartje, verkrijgbaar bij onder meer de VVV.



Volledig scherm Street-art-werk in een bidkapel op de katholieke begraafplaats St. Barbara. Gemaakt door Patrick Artdrenaline. © The Hague Steetart, Akbar Simonse, Ringo Mollinger