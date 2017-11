‘Strengere aanpak SVV Scheveningen is nodig’

Hoe Pieten aankomen in de Haagse regio

11:28 Het is bijna zover. Sinterklaas die met zijn pietenstoet aankomt in Nederland. Overal in het land worden – net als in de regio Den Haag - intochten georganiseerd, maar enkele intochten zijn net iets anders dan vorig jaar met een verandering in de verschijning van Piet. Hoe zien de intochten er bij ons uit?