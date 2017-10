Strijd om het hoogste vreugdevuur gaat door

Vorig jaar viel de stapel al snel om en kwam toen terecht op de plek van de vuurwerkshow. Dat is te gevaarlijk, vindt burgemeester Pauline Krikke. Krikke zegt na overleg met beide organisaties vanavond 'alle vertrouwen' te hebben in een goede en veilige editie van de vreugdevuren: ,,Met beide organisaties is constructief overleg gevoerd en zijn goede afspraken gemaakt. De gemeente faciliteert daarom graag opnieuw de twee vreugdevuren.” Michel Kulk van het vreugdevuur Duindorp is tevreden: ,,We hebben er ook het volste vertrouwen in.'' De organisatie van Scheveningen is ook positief: ,,Het ziet er goed uit. De nieuwe lichting moet heel veel leren, maar de instelling is er zeker.''