Strijd om kostbaar miljoenenschilderij in Wassenaar duurt voort

De onenigheid over een zeer kostbaar Russisch schilderij, dat zich in Wassenaar bevindt, valt niet op te lossen met een kort geding. Dat bepaalde de rechter in Den Haag vandaag.

Het miljoenenschilderij van kunstenaar Kazimir Malevich is het onderwerp van controverse tussen twee Russische kunsthandelaren geworden. De twee, die tegenover elkaar stonden in de zaak, namen zulke tegenovergestelde standpunten over het eigendom in dat er meer onderzoek nodig is.

Tweede rel

Eén van de Russische kunsthandelaren liet het werk in Wassenaar onderzoeken en opknappen. Omdat hij voor die klus nog niet zou hebben betaald, is het schilderij nog in Nederland. Maar dat is eigenlijk weer een andere rel. De tweede handelaar zegt dat de eventuele opbrengst van het werk, als het ooit verkocht mocht worden, voor de helft van hem is.

Daar zou een overeenkomst over zijn gesloten. Daarom liet hij beslag leggen op het schilderij. De eerste handelaar eiste in het kort geding dat dat beslag zou worden opgeheven: de overeenkomst gaat volgens hem over een ander werk, al is dat misschien ook van Malevich.

De rechter kon hem zijn zin niet geven. De handelaar die het beslag liet leggen, heeft daar belang bij om zijn mogelijke vordering zeker te stellen. Dat moet voorlopig wel voorgaan, aldus de rechter. Deze raadt verder een zogenoemde bodemprocedure aan, want voor een kort geding voert deze kwestie echt te ver.