Strijd om standplek woonwagenbewoners bij rechter

Messing vindt dat hij het recht heeft om te blijven demonstreren op het woonwagenkampje in de Haagse wijk Wateringse Veld, tót er een goede oplossing is. Volgens zijn advocaat Sammy Laurier zijn hij en de andere demonstranten niemand tot last. Er is volgens de advocaat dus geen reden om te moeten vertrekken op grond van het veroorzaken van overlast.



,,Ze hebben het recht om daar te demonstreren'', aldus de raadsvrouw, die dat vanochtend aanhangig maakt in de rechtbank van Den Haag. De gemeente heeft evenwel het vertrek van de groep gesommeerd. Marciano, die ruim een maand op het kamp kon demonstreren in zijn caravan, kreeg een brief namens het college van burgemeester en wethouders. Daarin staat dat hij hier vandaag uiterlijk om 17.00 uur weg moet zijn.



,,De woonwagenbewoners hebben op 2 november een kennisgeving gedaan voor een demonstratie aan de Tom Mandersstraat. Zij hebben daar al sinds 22 oktober hun kampement opgeslagen'', zegt de woordvoerder van burgemeester Krikke.