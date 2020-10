Strijd tegen dakloosheid: veel minder mensen uit huis gezet

In 2019 werden nog 88 mensen op straat gezet. Nu staat de teller met nog twee maanden te gaan op negen. De gemeente heeft afspraken gemaakt met wooncorporaties en doet ook meer aan schuldhulpverlening. Zo zorgt ze ervoor dat de daklozenopvang, met inmiddels een wachtlijst van 180 personen, niet verder overbelast raakt. Dat aantal is mede door de coronapandemie dit jaar nog verder opgelopen.

Minder steun

Daarom wil Den Haag voorkomen dat mensen uit huis gezet worden en dakloos raken. Een andere maatregel is het proefproject Kamers met aandacht , waarbij mensen die een kamer over hebben een jongere in huis kunnen nemen. Dat is vooral gericht op jongens en meiden die 18 worden en daardoor minder steun krijgen van bijvoorbeeld jeugdzorg.

Ook wil Den Haag in gesprek met het rijk om te praten over de zogeheten kostendelersnorm. Dat houdt in dat een bewoner op zijn uitkering gekort wordt, als hij iemand in huis neemt. Die regeling zorgt dus voor een financiële drempel om bijvoorbeeld een bekende in huis te nemen en te behoeden voor een zwervend bestaan.