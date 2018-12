Strijd tegen HML splijt buurt

De populaire school voor voortgezet onderwijs barst uit z'n voegen en wil de komende tien jaar gebruikmaken van een oud kantoorpand aan de Neuhuyskade. Daar moet de mavo-locatie worden gevestigd, met plek voor zo'n vierhonderd leerlingen. Buurtbewoners vrezen overlast en verkeerschaos, mede omdat het pand nauwelijks over buitenruimte beschikt. De wijkvereniging Benoordenhout heeft dan ook in een eerder stadium bezwaar ingediend tegen de komst van de school. ,,Op alle punten heeft de gemeente ons daarin beantwoord, en ik moet zeggen dat ik in die reactie weinig ruimte zie om het HML-plan uit te stellen, laat staan af te schieten'', stelt voorzitter Chance Pennington de Jongh.

Tijdens een algemene ledenvergadering vorige week bleek dat direct omwonenden de juridische strijd tegen HML willen voortzetten. Zij eisten hierin ook de steun van de wijkvereniging. ,,Ik heb echter aangegeven dat wij daar als wijkvereniging niet echt een rol voor onszelf in zien. De beslissing dat de school er gaat komen, is al gemaakt. Ik kan me niet voorstellen dat bewoners dat nog kunnen tegenhouden. Allicht kunnen ze de plannen vertragen, al merk ik dat de gemeente volop gas geeft om dit op tijd te realiseren zodat de deuren in het nieuwe schooljaar open kunnen. De bezwaren van omwonenden snap ik, maar als wijkvereniging gaan we niet de barricades op.”

Woonplezier

Eerder stelde de VVD kritische vragen over de komst van HML op de locatie in het Benoordenhout. Woordvoerder op dit dossier Remco de Vos: ,,We hebben alle begrip voor een school die wil uitbreiden, maar stellen wel grote vraagtekens bij de locatie. Het betreft een oud kantoor, zonder aula, zonder plein. Omwonenden vrezen voor een grote impact op hun woonplezier. Inmiddels zijn er enkele aanpassingen gedaan door de wethouder om bewoners tegemoet te komen. Of dat voldoende is, valt nog te bezien.‘’



Buurtbewoners uit de directe omgeving geven in een brief aan b en w aan 'zich met alle ons ter beschikking staande rechtsmiddelen' te verweren tegen de komst van de school.



