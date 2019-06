Strijd tegen overgewicht tijdens zwemlessen: ‘Duik als een banaan en spring in het water als een wortel’

VideoEen op de vijf Haagse kinderen kampt met overgewicht. Om daar verandering in te brengen slaan de GGD en Zwembad Zuiderpak de handen ineen. Kinderen leren nu tijdens het schoolzwemmen over gezond eten.

De kinderen van basisschool De Grote Beer staan gillend aan de rand van het zwembad, waarboven vlaggetjes en ballonnen hangen. Een instructeur werpt dikke zwembanden in de vorm van ananassen en meloenen in het water en de kinderen springen er joelend achteraan.

,,In Den Haag hebben zo'n 16.000 kinderen overgewicht", zegt Wendy Schneider, programmamanager van de HAGG (Haagse Aanpak Gezond Gewicht). ,,Dat zijn er één op de vijf. Vooral in achterstandswijken verwennen ouders hun kinderen graag of willen het gezellig maken met weinig middelen, en grijpen dan naar gemakkelijke opties als limonade of fastfood. Dit is vaak een gevolg van armoede of onwetendheid van de ouders, ze weten gewoon niet wat gezond is."

Crawlend

Dan is het tijd om te zwemmen, verspreid over het zwembad hangen plaatjes van fruit met opdrachten erbij. Duik als een banaan, spring in het water als een wortel, ga op de bodem zitten als een peer,... Elk kind interpreteert de plaatjes op eigen wijze. Enkelen duiken soepel het water in, anderen gaan op hun rug liggen en zoeven crawlend over het wateroppervlak.

Volledig scherm De kinderen genieten zicht- en hoorbaar van de lessen in het water. © Daniella van Bergen

Quiz

Alfred Rooks, manager van het zwembad, kwam met het idee om zwem- en gezondheidslessen te combineren. ,,We merken hier vaak dat kinderen weinig energie hebben en snel moe worden. Kinderen bewegen niet meer veel, zeker in dit stadsdeel is dat een probleem. Daarom is dit stadsdeel door de gemeente gebombardeerd tot Haags sportkwartier. Hier komen wekelijks 1200 kinderen schoolzwemmen, dus het bereik is groot. Dit is een goede manier om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met gezond leven."

Tijd voor de Zwem je Suf Quiz. De kinderen hangen en trekken aan een langwerpige mat die over het zwembad ligt. ,,Ik ga jullie vragen stellen", roept de instructeur door zijn megafoon. ,,Deze kant is ja en deze is nee." Dan twee keer: ,,Goed luisteren!" Zijn stemgeluid mengt zich met het gegil dat tegen de muren van het zwembad galmt. ,,Is fruit eten beter dan fruitsap drinken?" Alle kinderen trappelen en plenzen naar de ja-kant van de mat. Bij elk juist antwoord stijgt de toon van het gegil een paar octaven.

Quote Ik hoop dat ze de lessen over gezond eten ook mee naar huis nemen Martin Visser, Meester

Na de zwemles moet instructeur Marco even uitblazen. ,,Het is een enorm drukke groep, met veel chaos. Maar gezond leven is belangrijk, dus ik hoop dat ze hier iets van hebben opgestoken." Meester Martin Visser vond het een leuke, leerzame en speelse les. ,,Ik zie dat sommige leerlingen dingen durven die ze normaal niet doen. Sommige kinderen durven niet onder water te zwemmen, maar bij de quiz gingen ze onder de mat door. Ik hoop dat ze de lessen over gezond eten ook mee naar huis nemen."

