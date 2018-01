Strijden tegen 'geest van Trump'

De Graaf: ,,Er moet worden bezuinigd want er is in Voorschoten de afgelopen jaren veel meer uitgegeven dan er binnenkwam. En dan druk ik me neutraal uit. De PvdA heeft in een alternatieve begroting, waaraan ik heb meegewerkt, laten zien dat het anders kan. Dat er keuzes gemaakt moeten worden is duidelijk. Maar het gaat storen dat men niet staat voor de keuzes die gemaakt worden.''