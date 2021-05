Strijdlustige Rabin vecht tot het einde om wethouder te worden: ‘Tegen emoties en anti-Haagse gevoelens’

Interview Cabaretier Paul van Vliet: ‘Ik heb iets te lang doorgedon­derd in mijn leven’

15 mei Nu de optredens toch stillagen, had cabaretier en workaholic Paul van Vliet alle tijd om een boek te schrijven over zijn leven. ‘Ik heb altijd een soort onrust gehouden, het gevoel dat het altijd beter kan’, vertelt hij in Mezza.