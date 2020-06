Stroomstoring in Scheveningen zorgt voor paniek bij strandtentondernemers

21 jaar cel voor Errol J. , die Karel Pronk vermoordde

14:31 Errol J. draait 21 jaar de gevangenis in voor de moord op Karel Pronk, de beruchte crimineel die ook wel de Haagse Holleeder wordt genoemd. Hij was zelf niet bij de uitspraak, zijn advocaat wel. Twintig jaar is voor de moord op Karel Pronk, één jaar omdat hij een wapen in zijn bezit had toen hij in Spanje werd aangehouden.