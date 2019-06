Stroomstoring Rijswijk en Ypenburg weer opgelost, oorzaak was een defecte kabel

2400 huishoudens in delen van Rijswijk en Ypenburg werden vanmorgen getroffen door een stroomstoring. De getroffen huishoudens bevinden zich in postcodegebieden 2289, 2288 en 2497. De oorzaak van de storing is een defecte kabel, maar de monteurs van Stedin hebben het probleem kunnen verhelpen.

Tweede keer

Het is de tweede keer in korte tijd dat er een grote stroomstoring is in de regio. Afgelopen donderdag zaten 1290 huishoudens in Ypenburg en Nootdorp zonder elektriciteit. Deze storing was binnen een uur verholpen.