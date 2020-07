Stroomstoring Scheveningen voorbij: bijna 10.000 mensen hebben weer stroom

Update/videoEen kleine 10.000 mensen en bedrijven zaten vanochtend zonder stroom in Scheveningen. De storing werd rond 09.30 uur gemeld en was even voor 12.00 uur weer voorbij. Monteurs van Stedin waren onderweg voor onderzoek en herstel. De oorzaak: een brandje in het hoofdverdeelstation.

Onder meer bedrijven in de Haven, in Scheveningen Dorp en een deel van de badplaats was getroffen.

Bij strandpaviljoen Wij lag alles plat. ,,We kunnen helemaal niks”, zegt Nicolette Krul van Wij. ,,Kassa’s, telefoon, mail, pinnen, koelingen. Niks doet het. En bij ons thuis trouwens ook niet.”

Patiënten voor de Mondhygiënisten Praktijk Statenkwartier werden afgebeld: hun afspraak kan niet doorgaan omdat de apparatuur waarmee wordt gewerkt buiten gebruik is door de stroomstoring.

Volledig scherm Weer een stroomstoring in Scheveningen. © Regio15

Paniek

Drie weken geleden viel de stroom ook al uit in Scheveningen. Toen werden bijna 950 huishoudens getroffen, waaronder bedrijven zoals strandtenten. Bij de ondernemers op het strand ontstond paniek omdat door de stroomstoring mensen op de terrassen niet konden afrekenen. Die storing duurde anderhalf uur.

Quote Wij krijgen zo’n storing digitaal binnen Woordvoerder Stedin

De storing in Scheveningen van vanmorgen is automatisch gemeld in het stroomstation van Stedin in de Vijzelstraat. ,,Wij krijgen zo’n storing digitaal binnen”, zegt een woordvoerder van stroomvoorziener Stedin. ,,Onze monteurs weten dan ook precies waar ze naar toe moeten voor verder onderzoek en wij weten exact hoeveel huishoudens verbonden zijn met dat station en nu dus getroffen zijn.”

Volgens Stedin gaat het inderdaad om huishoudens en bedrijven in het Statenkwartier, Duindorp, de haven en Scheveningen badplaats.

Quote Afrekenen gaat niet, want het pin apparaat doet het niet Vrolijk Watersport Watersport & Vlaggen

Ook bij Vrolijk Watersport & Vlaggen aan de Treilerweg was het raak. ,,Alleen onze telefoon doet het”, zegt de medewerker van het bedrijf. ,,Afrekenen gaat niet, want het pinapparaat doet het niet. We doen nu alles handmatig. We zetten een en ander even op een kladje en hopen dat de klanten cash geld bij zich hebben. Lastig, hoor. Drie weken geleden zaten we door die storing ook de hele morgen zonder stroom."

Bij strandpaviljoen De Waterreus bleef ‘gelukkig alles in bedrijf’. ,,Thuis had ik er wel last van, maar hier gelukkig nog niet”, zegt een medewerkster.

De oorzaak van de stroomstoring drie weken geleden was een kapotte kabel. ,,Die zit onder de grond. Hoe zo’n kabel kapot gaat, weet ik niet op dit moment. Er waren in elk geval geen graafwerkzaamheden in de buurt. Over de oorzaak van deze storing kan ik uiteraard nog niets zeggen. Al onze aandacht gaat nu naar het oplossen ervan”, aldus de woordvoerder van Stedin.