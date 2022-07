Struikelen associeer ik niet met weggevoerde slachtoffers van het naziregime

Lieve Rachel Liever Dolfje Weerwolfje dan die kinderach­ti­ge Woezel & Pip

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (10) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer gaat het over de boekenmarkten her en der, en over de mini-bibliotheken die op alle redacties zijn geplaatst. Om kinderen nóg meer aan het lezen te krijgen.

1 juli