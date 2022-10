Struikrovers slaan afgelopen weekend hun slag in Den Haag: ‘Liever gered dan in de afvalbak’

Daphne van de Knijff is lid van de Haagse afdeling van de stichting. Ze is blij met de actie in de wijk Het Zicht. „Ongeveer vijftig omwonenden zijn komen opdagen. Mensen waren zo enthousiast dat ze al vóór aanvang klaar stonden om aan de slag te gaan. Het sociale element van struikroven is eigenlijk net zo belangrijk als het duurzame.”

In Den Haag is de stichting in opdracht van woningbouwcorporatie Staedion en projectontwikkelaar Heijmans de actie gestart, in samenwerking met gemeente Den Haag. Staedion is er ook tevreden over, laat een woordvoerder weten: „Met deze struikroofactie wilden wij iets terugdoen voor de bewoners in de wijk. Het maakt veel positieve energie los. Wij gaan het zeker nog een keer doen zodra er weer woningen met een achtertuin zijn die worden gesloopt.”