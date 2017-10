Studenten al fietsend in actie voor het klimaat

Het actielijstje dat wordt aangeboden is opgesteld door economiestudent Emma Clemens, die in de race is om VN jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling te worden. Zij ging over dit onderwerp in gesprek met vele andere jongeren, want 'wij zijn de generatie die hier over dertig jaar nog een fijn leven willen leiden'. Clemens heeft alle ideeën samengevat en hieruit is het actielijstje voortgekomen.



Het is niet voor het eerst dat de economiestudent in actie komt voor het klimaat. Op haar zevende schreef zij al een brief aan de toenmalig minister-president Jan-Peter Balkenende met het verzoek om een autoloze zondag in te voeren. ,,Ik dacht: als iedereen nu een dag de auto zou laten staan, zou dit het milieu helpen. En ik kreeg een persoonlijk antwoord terug, met handtekening!”



De studenten vertrekken vrijdag omstreeks 13.00 uur vanaf campus Woudestein richting Den Haag. Hier verwachten zij rond 15.00 uur aan te komen. Kijk voor meer informatie op https://www.facebook.com/stemopem/.