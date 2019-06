Studenten bespreken ‘rampfilmers’ met Rode Kruis: ‘Je hoeft niet álles te filmen'

Video'Respectloos' en 'schofterig' noemen de leerlingen van ROC Mondriaan mensen die filmen bij ongelukken, in plaats van te helpen. De studenten kregen onder de noemer Hero of Humanity een gastles van het Rode Kruis, over wat te doen als iemand je hulp nodig heeft.

De ophef in Nederland was groot in april dit jaar, toen voorbijgangers een gewonde man op de Grote Marktstraat filmden. Ze stonden zelfs de hulpdiensten in de weg. Enkele maanden eerder maakten politieagenten zich al kwaad toen een menigte van zo'n 25 mensen een reanimatie aan het filmen was. Met hun mobiele telefoons legden ze door het raam van een restaurant vast hoe het slachtoffer op de grond vocht voor zijn leven.

Dat soort incidenten was voor het Rode Kruis aanleiding om een gastles, die de organisatie al had opgezet, nog aan te passen. Diede Verstegen, coördinator educatie bij het Rode Kruis, stond gisteren voor een klas van dertien leerlingen uiterlijke verzorging op het ROC Mondriaan in Den Haag.

Dat er gefilmd bij ongelukken, dat weten de studenten wel. Ze krijgen zulke video's soms zelf toegestuurd via sociale media. ,,Er zijn heel veel filmpjes van ongelukken", zegt Francesca Pittana (16). ,,Het lijkt wel normaal geworden, zoveel mensen doen het. Als ik ze doorgestuurd krijg, verwijder ik ze en kijk ik er niet naar.''

Voor mensen die in een eerste impuls naar hun smartphone grijpen om een ongeluk te filmen, heeft Pittana geen enkel begrip. ,,Heel schofterig. Je kan toch ook gewoon weggaan. Je hoeft niet altijd alles te filmen. Ik kan daar echt niet tegen."

Ook Chanella Hulscher (17) snapt niets van de rampfilmers. ,,Misschien doen ze dat voor de actie, om meer volgers op social media te krijgen. Ik vind het respectloos. Ik kijk er ook meestal niet naar en verwijder zulke filmpjes."

De andere leerlingen vinden dat ook, is te merken aan de reacties uit de klas na het zien van een campagnefilmpje van het Rode Kruis. Daarin komt Kevin aan het woord, die tijdens het zomercarnaval in Rotterdam op zijn fiets naar iemand toesnelde die onwel was geworden. Door de filmende menigte kon hij niet direct bij het slachtoffer komen. Terwijl hij zich tussen de mensen door probeerde te werken, kreeg hij opmerkingen als 'Wie ben jij dan?' en 'Wat kom je doen?'.

Drie minuten

,,We waren binnen drie minuten bij het slachtoffer. Dat had sneller kunnen zijn. Het is toch niet prettig als je op internet terugziet dat je gereanimeerd wordt? Hoe zou je dat zelf vinden? Of als het je moeder of broer is die daar ligt?‘’

Het filmen van ongelukken was slechts één aspect van de gastles, die tijdens de les burgerschap werd gegeven. Er kwamen meer situaties aan bod, waarbij de leerlingen via hun telefoon konden stemmen of ze zouden helpen óf zouden doorlopen. Twee ruziënde mannen bijvoorbeeld, of een fietsster die onderuit gaat. Maar ook iemand die bij een gracht rondhangt en zich niet goed lijkt te voelen.

De uitslag verschilde volgens Diede Verstegen niet veel van de landelijke uitslagen. Wel werd duidelijk dat de meiden eerst aan hun eigen veiligheid denken, voordat ze iemand te hulp schieten. ,,Je eigen veiligheid staat ook altijd voorop", aldus Verstegen. ,,Je kan pas hulp bieden als je zélf veilig bent.‘’