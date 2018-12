Studenten de straat op om ‘onderwijsafbraak’

Belangengroepering WOinActie, die wordt gesteund door verscheidene universiteiten, de FNV en de LSVb, eist structurele investeringen en het schrappen van de onderwijsbezuinigingen.



De actievoerders vinden dat de minister niet heeft geluisterd naar de tijdens eerdere acties in september uitgesproken eisen. Zij willen dat een zogeheten doelmatigheidskorting van 183 miljoen euro van tafel gaat en dat er elk jaar structureel 1,15 miljard euro geïnvesteerd wordt.



De demonstratie begint naar verwachting om 13.00 uur op het Koekamp in Den Haag.



