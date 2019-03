Studenten doen gooi naar WK-titel papieren vliegtuigjes gooien

Geen liters kerosine, ronkende motoren of razendsnelle propellers, maar slechts een flinterdun papieren blaadje is de inzet van deelnemers van de Redbull Paper Wings-wedstrijd. Tijdens de voorrondes op 25 maart op de TU Delft, kunnen studenten in de categorieën grootste afstand, langste vliegtijd en meest creatieve vlucht een gooi doen naar de eerste plaats.

,,Er zijn wel wat regels omtrent het papiergebruik”, meldt een woordvoerster van Redbull. Zo mag het papier maximaal 100 gram wegen. Deelnemers mogen slechts twee keer een gooi doen op de speciaal daarvoor aangelegde startbaan. Daarnaast mogen de studenten de vliegtuigen niet bouwen, maar alleen vouwen. ,,Behalve bij de meest creatieve vlucht, daar mag je helemaal los gaan.”

Aerodynamica

Studenten die meedoen in de categorieën grootste afstand en langste vliegtijd worden beoordeeld door een jury. ,,Het is niet gek dat we de TU Delft hebben uitgekozen als podium voor de voorronde. Zo trekken we toch ook mensen die interesse hebben in aerodynamica.”

Direct na de voorronde in Delft, horen de winnaars of ze Nederland mogen vertegenwoordigen tijdens het wereldkampioenschap op 18 mei in Salzburg in Oostenrijk. Hun wacht wel een pittige kluif, want het afstandsrecord staat op 63,19 meter en het tijdsrecord is 27,6 seconden vliegtijd. Aan de wedstrijd doen studenten van 384 universiteiten uit 61 landen mee.

Piloten die aan de creatieve vlucht meedoen, kunnen tot half april via Instagram filmpjes uploaden om kans te maken op een finaleplek. ,,Bij de vorige edities hebben deelnemers confetti, muziek en bijzondere dansjes gedaan om een plekje tijdens de finale te bemachtigen.”

Belangstellenden die willen meedoen aan de voorronde van Redbull Paper Wings in Delft, dienen zich wel vooraf in te schrijven. ,,Voorbereiden kan door te rekken, strekken en vouwen. Verder is het vooral handig om binnen te oefenen vanwege de wind”, aldus de woordvoerster.