Studenten en winkeliers Mariahoeve slaan handen ineen

Video Chocola­tiers aan de Turfmarkt poetsen de roet weg voor een nieuwe start

17:29 In The Chocolate Factory op de Turfmarkt ligt vandaag geen chocola, maar roet in de vitrines. De chocolatiers kozen vandaag, de Internationale Dag van de Chocolade, om de deuren te openen. Een brand op zaterdagnacht gooide echter roet in het eten.