Studenten hebben spijt van actie tegen docent

In een verklaring op Facebook bieden de initiatiefnemers hun excuses aan voor de onbedoelde gevolgen die hun actie heeft gehad voor de docent. Faber besloot na alle ophef met zijn columns in hogeschoolblad HNieuws te stoppen. De studenten, verbonden aan de Gender Think & Do Tank van de hogeschool, kregen daarna een storm aan kritiek over zich heen. Ze zouden de vrijheid van meningsuiting willen inperken. Ook het college van bestuur van de school bekritiseerde de actie.