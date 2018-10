Studenten naaien jas en slaapzak ineen voor warmte in de winter

Bijna geen hotelka­mers vrij door jonge­rentop

Wie deze week nog een kamer wil bemachtigen in een Haags hotel, vist waarschijnlijk achter het net. Vanwege jongerentop One Young World zijn bijna 20 hotels volgeboekt. Bezoekers van de conferentie zijn goed voor 8000 hotelovernachtingen in de stad.