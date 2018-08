Studenten overspoelen Den Haag

De Hopweek is bedoeld als introductie voor studenten die beginnen aan hun studie aan de Universiteit Leiden in Den Haag. Tijdens de vijf introductiedagen kunnen studenten kennis maken met de stad en het Haagse studentenleven. Opnieuw is het aantal aanmeldingen voor de Hopweek gestegen. De organisatie telt dit jaar 1100 aanmeldingen (rond 200 meer dan vorig jaar) en kan rekenen op de hulp van ruim 200 vrijwilligers.



Volgens Irène Leibbrand, coördinator introductieprogramma's, is de toename verklaarbaar. Met name in Den Haag is een aantal nieuwe studies gestart. ,,We zijn gestart met Urban Studies en Security Studies, daar is veel interesse voor'', zegt Leibbrand. Voor het verloop van de Hopweek ziet zij echter geen problemen vanwege de grote toeloop. ,,Het is allemaal behapbaar."