Studenten protesteren in Den Haag tegen studiekosten

Interview Hulpsint uit Schiplui­den heeft het druk: ‘Na 5 december ben ik kilo's afgevallen’

12:06 Voor Aad van Meurs uit Schipluiden is het hoogseizoen aangebroken. Deze weken treedt hij tientallen keren op als Sinterklaas in huiskamers, bij verenigingen en in winkels. ,,Het is een toneelstuk waar ik me helemaal in verlies.’’