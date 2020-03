Studenten verpleegkunde draaien mee in crisis: ‘Soms stap ik het ziekenhuis in en denk ik: waar ben ik beland?’

Soms stapt Manou Nieuwhof, vierdejaars studente ROC Mondriaan Delft, de ziekenhuisdeuren van Reinier de Graaf binnen en overvalt haar de gedachte: waar ben ik in godsnaam beland? ,,Dan voel je opeens hoe heftig alles is. Nog voordat ik mijn diploma goed en wel binnen heb, draai ik mee in deze crisissituatie.”