Studenten vrezen dat hun gegevens op straat liggen na hack: ‘Welke info gaan ze verspreiden?’

Hacker Robin (21) breekt op verzoek in bij gemeentesi­te: ‘Er zijn altijd wel dingen te vinden’

20 september Terwijl het ROC Mondriaan geplaagd wordt door een aanval van hackers, nodigt de gemeente Den Haag juist hackers uit om de boel eens grondig te inspecteren. Computerbeveiliging is belangrijker dan ooit. Robin The (21) is een van mensen die op verzoek komt ‘inbreken’ bij Den Haag. ,,Het is niet een kwestie van een keer goede sloten erop en je bent klaar.”