Studenten willen weer aan het werk in de horeca: ‘De sollicitaties stromen binnen’

Waar de horeca zit te springen om personeel, gebeurt het tegenovergestelde bij LocalHeroes. Veel jongeren melden zich juist aan bij het uitzendbureau dat de medewerkers zo snel als mogelijk doorzet richting de bedrijven. Het bedrijf verzorgt veel personeel voor zowel grote als kleine bedrijven in Den Haag, maar ook evenementen, trouwerijen en strandtenten in Scheveningen.

,,De sollicitaties stromen binnen”, zegt Van Beek. ,,Veel studenten, waarvan ook veel internationale studenten, willen graag aan de slag. Ze zijn op zoek naar een baan in de horeca, maar ze willen niet per se vast bij één bedrijf werken. Dan komen ze bij ons.”

Personeelstekort voelbaar

Het personeelstekort in de horeca is wel voelbaar, merkt David ook dagelijks. ,,De aanvragen van bedrijven zijn enorm. Er is veel personeel nodig en dat merk je overal. We krijgen veel verzoeken van bijvoorbeeld strandtenten in Scheveningen, maar ook van kleinere bedrijven in de binnenstad van Den Haag. Sommige bedrijven zijn wanhopig op zoek.”