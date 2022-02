'Studentendorpje' opgeschrikt door gewelddadige dood 24-jarige vrouw: ‘Wat ga ik je enorm missen’

video Slachtof­fer moord Haagse studenten­flat is 24-jarige vrouw

Het slachtoffer dat gistermiddag dood is aangetroffen in een studentenflat nabij het Rijswijkseplein, is een 24-jarige vrouw. Dat meldt de politie vandaag. Een 28-jarige man uit Rotterdam is later die middag aangehouden als verdachte.

