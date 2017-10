Studentenkamers Den Haag duurder dan in Delft

Studenten zijn voor hun kamer goedkoper uit in Delft dan in Den Haag. Den Haag blijkt sowieso een dure stad als het gaat om studentenhuisvesting, blijkt uit een onderzoek van bureau Kences.

Een Haagse student is gemiddeld 53 procent van zijn inkomen kwijt aan zijn kamerhuur, terwijl dat in Delft 46 procent is. Almere spant de kroon met 62 procent. De gemiddelde Nederlandse student betaalt 436 euro per maand voor zijn kamer. De Haagse student moet veel dieper in de buidel tasten, hij betaalt maandelijks gemiddeld 496 euro. In Delft is dat 397 euro.

Lasten

Ieder jaar analyseert onderzoeksbureau Kences de gemiddelde woonlasten (huur, gas water en licht en gemeentelijke heffingen) voor alle gemeenten met een hbo-instelling of universiteit. Uitwonende studenten in Almere betalen gemiddeld het meest: 585 euro per maand. In Almere is weinig woonruimte voor studenten beschikbaar, wat waarschijnlijk de hoge lasten verklaart.

Per vierkante meter betalen Amsterdamse studenten het meest. Iedere maand tikken zij gemiddeld 31 euro per vierkante meter af, tegenover een gemiddelde van 24 euro per vierkante meter. De Haagse student betaalt 23.06 euro per vierkante meter en de Delftse 22,89.