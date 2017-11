Stuk gevel valt op uitstalling supermarkt langs Goeverneurlaan

Martin van Rijn leidt Reinier Haga Groep

13:15 Oud-staatssecretaris Martin van Rijn wordt de nieuwe voorzitter van de Reinier Haga Groep. Zo is vandaag officieel bekend gemaakt. De Reinier Haga Groep is de grootste niet-academische ziekenhuisgroep van Nederland. De groep bestaat uit drie ziekenhuizen: een in Den Haag, een in Delft en een in Zoetermeer.